ريال مدريد يتصدر ترتيب الدوري الإسباني في هذه الحالة

المواطن - مروة نبيل

واصل نادي ريال مدريد نتائجه المخيبة، بعد تعادله أمام فريق سيلتا فيجو بهدفين لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة في الليجا، ليكتفي باحتلال المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأظهرت البيانات والإحصائيات الخاصة بنادي ريال مدريد أنه سوف يكون متصدرًا لجدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم في حالة احتساب نتائج الشوط الأول فقط من مباريات الليجا، وذلك وفقًا لصحيفة “ماركا”.

وأكدت “ماركا” أنه في حالة اعتماد نتائج الشوط الأول من مباريات الليجا الموسم الرياضي الجاري، سيكون نادي ريال مدريد لديه 39 نقطة كاملة، ليتربع بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم بأكثر من ثلاث نقاط من برشلونة المتصدر الحالي.

ولعب نادي ريال مدريد في الليجا 17 مباراة، ونجح في تسجيل 23 هدفًا واستقبلت شباكه 6 أهداف فقط في الشوط الأول، وفي أحداث الشوط الثاني سجل 9 أهداف واستقبل 10 أهداف، ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني ويترك الصدارة لنادي برشلونة.

على الجانب الآخر سجل برشلونة غريم ريال مدريد التقليدي ومتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني حاليًّا 32 هدفًا في الشوط الثاني واستقبل 4 أهداف فقط، الأمر الذي يظهر تفوقه الكبير على الملكي، والذي كان سببًا مباشرًا في اتساع فارق النقاط بينهم لـ16 نقطة.







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