ريال مدريد يخطط للتعاقد مع محمد صلاح في هذا الموعد

المواطن - محمد سمعه

يتطلع نادي ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، في صيف عام 2018.

وتألق صلاح مع نادي ليفربول في الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي حيث سجل 17 هدفاً في البريميرليج، بالإضافة إلى تسجيله 23 هدفاً وصناعته لـ8 تمريرات حاسمة في 29 مباراة بكل المسابقات في الموسم الحالي.

وذكر موقع DIARIO MADRIDISTA الإسباني، أن ريال مدريد يخطط لتقديم عرض للتعاقد مع محمد صلاح بعد نهاية الموسم الحالي.

وكان صلاح انضم إلى صفوف فريق ليفربول في صيف عام 2017 قادماً من صفوف فريق روما الإيطالي.

ويسعى ريال مدريد للتعاقد مع جناح أيمن قوي بدل من الويلزي جاريث بيل، والذي بات قريباً من الرحيل عن النادي الملكي.







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