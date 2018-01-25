ريال مدريد يودِّع كأس إسبانيا

المواطن - محمد سمعه

تعرَّض نادي ريال مدريد لخسارة مفاجِئة من فريق ليجانيس في إياب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

وكان ريال مدريد فاز في ذهاب ربع النهائي على فريق ليجانيس في الملعب البلدي دي بوتاركي بهدف دون رد.

ونجح ليجانيس في مباراة العودة في الفوز على ريال مدريد في ملعب سانتياجو بيرنابيو بثنائية مقابل هدف في مباراة أقيمت بالأمس.

وتعرَّض ريال مدريد للخسارة بسبب وجود تخبط في أداء الفريق في المباراة أمام ليجانيس بجانب استغلال الأخير لجميع الفرص الهجومية والتي أتيحت له.

ويذكر أن ليجانيس كان قد سجل الهدف الأول في شباك ريال مدريد عبر اللاعب خافيير إراساو غونبي.

وفي الشوط الثاني نجح ريال مدريد في تسجيل هدف التعادل عبر اللاعب الفرنسي كريم بنزيمة لكن النتيجة لم تستمر طويلاً حيث نجح ليجانيس في تسجيل هدف الفوز عبر نجمه جابريل أبيلت.

وتمكن ليجانيس من تحقيق المفاجأة وإقصاء ريال مدريد من بطولة كأس ملك إسبانيا؛ ما سبب الغضب والحزن لجماهير النادي الملكي.

وأصبح الفرنسي زين الدين زيدان في خطر كبير حيث بات قريباً من الإقالة بسبب النتائج السيئة لنادي ريال مدريد منذ بداية الموسم الحالي.

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الرابع في الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة عن المتصدر نادي برشلونة صاحب المركز الأول.

وكان البرتغالي كريستيانو رونالدو تعرض لإصابة قوية في العين خلال مباراة ريال مدريد وديبورتيفو لاكورونا في الدوري الإسباني.







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