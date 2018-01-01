ريال مدريد يُهدد استقرار مان سيتي بضم هذا النجم

الساعة 5:42 مساءً

المواطن - محمد سمعة

يضع نادي ريال مدريد الإسباني بقيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أنظاره على التعاقد مع النجم البلجيكي كيفن دي بروين لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بعد نهاية الموسم الحالي.

ونجح دي بروين في لفت أنظار ريال مدريد بعد تألقه اللافت مع نادي مانشستر سيتي بالموسم الحالي .

ويريد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد إقناع إدارة مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بالتخلي عن دي بروين مقابل تقديم عرض كبير للنادي الإنجليزي.

وسبق للاعب دي بروين أن لعب في صفوف تشيلسي الإنجليزي وفي صفوف فريق فولفسبورغ الألماني .







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :