ريما بنت بندر تفوز بجائزة الشيخ محمد بن راشد للإبداع الرياضي

المواطن _ وليد الفهمي _ جدة .

كرَّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي راعي “جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي”، الفائزين في الدورة التاسعة من الجائزة؛ إحدى “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية” أكبر مبادرات تنموية وإنسانية من نوعها، الذين تجمعوا في دبي من مختلف أنحاء الدولة ومن الدول العربية والعالم لاستلام درع الجائزة الأكبر من نوعها عالمياً من حيث قيمة جوائزها وتنوع فئاتها، والأولى على الإطلاق التي تُعنى بمجال الإبداع الرياضي وتسعى لترسيخه كنهج في العمل الرياضي.

وقد أعرب سموه عن ترحيبه بجميع الفائزين، وقال سموه: “نرحب بالمبدعين الرياضيين في وطن اتخذ من الإبداع منهجاً للعمل، وأصبح أرضاً خصبة تحتضن المبدعين وترعى أعمالهم ليعم خيرها أرض الوطن وجميع الدول الشقيقة والصديقة في الوطن العربي والعالم، وتساهم في الارتقاء بالرياضة كنشاط إنساني مهم ومجال تنافسي مرموق يعكس مدى تطور الأمم”.

وأضاف سموه: “تكتسب الدورة التاسعة للجائزة قيمة كبيرة كونها تقام في مطلع “عام زايد”، وهو العام الذي يرتبط بعطاء ونهج مؤسس الدولة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهو النهج الذي نسير عليه جميعا في عملنا وجميع مبادراتنا ومن بينها هذه الجائزة التي تدعم الجميع وتهدف إلى بناء مستقبل أفضل لشبابنا ورياضتنا”.

وثمّن سمو راعي الجائزة عطاء المبدعين من قياديين وإداريين ورياضيين لاعبين ومدربين وحُكام، قائلا :” لقد بذل كل الفائزين جهودا استثنائية وحققوا انجازات كبيرة رفعت من مستوى التنافس الرياضي، كما قدمت المؤسسات الرياضية المحلية والدولية برامج ومبادرات دعمت جهود الجائزة التي جسدها محور التنافس للدورة التاسعة من الجائزة وهو تمكين المرأة رياضيا، فاستحقوا جميعا نيل شرف الفوز بهذه الجائزة التي ولدت تنفيذا لرؤية المبدع الأول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ نهج الإبداع في العمل من خلال تكريم المبدعين ودعم جهودهم، كما تشرفت الجائزة بأن تحمل اسم سموه وأن تكون إحدى مبادراته العالمية” .

وقد بدأ حفل تكريم الفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات تلاه عرض فيلم تسجيلي قصير حول الجائزة استعرض أهدافها في تحفيز الهمم والطاقات لبناء قطاع رياضي نموذجي أكثر تنافسية وسعادة، وخلق المناخ المناسب للإبداعات الرياضية محلياً وعربياً وعالمياً، والارتقاء بالمجتمع لتكون الرياضة ثقافة وحياة، وترسيخ نهج الإبداع لنهضة رياضية على كافة المستويات.ث

كلمة المُكرَّمين

وألقت كلمة المُكّرَّمين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود، وكيل الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير، رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، بدأتها بتوجيه الشكر لسمو راعي الجائزة والقائمين عليها، حيث أكدت في كلمتها أن الشباب العربي هم من يحملون راية الإبداع والتقدم للمنطقة، منوهة أن العنصر المشترك الذي يربط بين كل المبدعين الرياضيين هو انتماؤهم العربي الراسخ الذي يدفعهم لتحقيق الريادة العربية في مختلف المحافل الدولية.

وتخلل حفل التكريم فقرة رياضية، تضمنت استعراض المهارات الأساسية لبعض الرياضات.

عقب ذلك، قام سمو ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، بتكريم الفائزين وفي مقدمتهم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، عن فئة الشخصية الرياضية المحلية، تقديرا لجهوده في إثراء المشهد الرياضي في دولة الإمارات من خلال رئاسته مجلس إدارة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة.

كما كرّم سموه في فئة الشخصية الرياضية العربية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود وكيل الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير، رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، وذلك تقديرًا لإسهاماتها في تأسيس الرياضة النسائية السعودية وتنظيمها من خلال إدخال رياضة المرأة في المدارس العامة.

وقام سمو الشيخ حمدان بن محمد بتكريم كل من العدّاء التونسي محمد القمودي كأكثر لاعب عربي حصل على ميداليات أولمبية .

وشمل تكريم سمو ولي عهد دبي للفائزين بالجائزة عدداً من المؤسسات تضمنت اتحاد الإمارات للجوجيتسو، عن فئة المؤسسة المحلية وتسلّم الجائزة سعادة عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحاد، والمجلس الدولي للكريكت، إضافة إلى الاتحاد الدولي للدراجات.

تميز محلي وعربي

كما قام سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، بتكريم ستة من الرياضيين الإماراتيين الواعدين ضمن فئة الرياضي الناشئ المحلي صاحب النجاحات المتميزة في المجال الرياضي وهم: حسين يوسف أنور، وميثه عبدالله حسن، ووديمة سعيد اليافعي، وعمار محمد السدراني، وعبدالله غلوم المازمي، وعمر محمد الفضلي.

وفي فئة الرياضي المحلي، كرّم سمو رئيس الجائزة لاعب كرة القدم عمر عبدالرحمن العمودي، كما كرّم سموه كلاً من الحَكَم إبراهيم يوسف المنصوري ضمن فئة الحَكَم المحلي، وسعيد بن سرور الخالدي، في فئة المدرب المحلي.

وعلى الصعيد العربي، كرّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم كلاً من د. إبراهيم بن محمد القناص ( السعودية) ضمن فئة الإداري العربي، وطارق بن محمد الصويعي (تونس)، في فئة الحَكَم العربي، وفارس على العساف (الأردن) عن فئة المدرب العربي، علاوة على تكريم منتخب الناشئين العراقي لكرة القدم، في فئة الفريق العربي، وتسلّم الجائزة عبدالخالق مسعود أحمد، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم.

وشمل التكريم كلاً من الأخوين الجزائريين عبداللطيف بقة، وفؤاد بقة لتميزهما وانجازاتهما المشرفة في مجال ألعاب القوى على المستوى الأولمبي، كما كرّم سموه اللاعب السعودي محمد مصطفى السويق عن فئة الرياضي الناشئ العربي لتميزه الأولمبي في مجال رياضة التايكوندو، وعن فئة رياضي حقق انجاز رفيع المستوى السبّاحة المصرية فريدة هشام عثمان، أول بطلة عربية تحقق ميدالية عالمية في بطولات العالم للسباحة.

كما نالت جائزة فئة الرياضي العربي اللاعبة المصرية نور الشربيني.

حضر حفل التكريم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم مدير دائرة إعلام دبي، ومعالي ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ومعالي اللواء محمد خلفان الرميثي، رئيس الهيئة العامة للرياضة في الإمارات، وسعادة سعيد محمد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي وعدد كبير من القيادات والشخصيات الرياضية والمعنيين بقطاع الرياضة في الدولة.







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