ريما بنت بندر عن حضور العائلات للمباريات: لحظة تاريخية في المملكة

المواطن - مروة نبيل

أعربت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود، وكيل الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير، رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، عن سعادتها بدخول العائلات للملاعب ومتابعة المباريات من المدرجات.

وقالت الأميرة ريما بنت بندر، عبر حسابها على “تويتر”: “معالي تركي آل الشيخ، زملائي الكرام في الهيئة العامة للرياضة، أشكركم جميعًا على جهودكم ودعمكم الدائم. الْيَوْمَ أدخلتم السعادة في قلب كل عائلة وامرأة سعودية بحضور المباراة الأولى.. تُعتبر لحظة تاريخية في المملكة حفظكم الله ووفقنا جميعًا لخدمة وطننا وأفراده”.

وشهدت مباراة الأهلي والباطن المُقامة الآن على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “ملعب الجوهرة”، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، حضور العائلات للمرة الأولى في تاريخ المملكة.







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