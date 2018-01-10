سؤال في امتحان التربية الدينية في مصر يثير جدلًا واسعًا

المواطن - أحمد حسن

أحالت وزارة التعليم المصرية معلم تربية دينية للتحقيق، وذلك إثر تخييره طلابه بسؤال في امتحان ما إذا كانت سورة الفرقان مكية أم مدنية أم مصرية.

وعقب تداول الصورة على مواقع التواصل أثارت جدلًا واسعًا. وتفاعل المغردون مع السؤال، مستنكرين ما وصل إليه مستوى التعليم في مصر.

وقال المغرد أحلام مصري: لهذه الدرجة وصلنا للانحطاط والاستهزاء بالدين وبالقرآن الكريم.. محافظة قنا.. إدارة قفط التعليمية.. وسؤال في مادة (التربية الدينية الإسلامية) سورة الفرقان سورة (مكية/ مدنية/ مصرية).

وأضاف المغرد مصر قيثارة الشرق‏: وتقولوا لي التعليم بيبوظ من إيه إذا كان الي بيحط الامتحان مستوى سؤاله بالشكل ده المهم أن واضع هذا السؤال أحيل للتحقيق بقفط.. بقنا سؤال بامتحان الصف الثاني الإعدادي بإدارة “قفط” يثير أزمة.. سورة الفرقان “مكية- مدنية- مصرية” اللهم إنا نسألك رفع البلاء عنا.







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