سائق ناقلة مركبات ينقذ أربع سيارات من النيران بفطنته في الأفلاج

المواطن ـ الأفلاج

أخمد الدفاع المدني في الأفلاج، الثلاثاء 16 كانون الثاني/ يناير الجاري، حريقًا في شاحنة لنقل السيارات، دون وقوع إصابات بشرية.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني، الرائد محمد الحماد، اليوم الثلاثاء، أنَّ “الشاحنة كانت تنقل 8 سيارات وهي تابعة لإحدى شركات النقل، وأسفر الحادث عن تفحم 4 سيارات”.

وبيّن الحماد أنَّ “الشاحنة كانت تقل السيارات لتصديرها إلى اليمن، وفوجئ قائدها بتصاعد الدخان واندلاع النيران في إحدى السيارات المنقولة”، مشيرًا إلى أنَّ “السائق قام بفصل رأس الشاحنة، وتمكن من إنزال 4 سيارات قبل وصول النيران إليها”.







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