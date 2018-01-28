ساحرات مسعورات يطاردن نتنياهو وزوجته!

المواطن- واس

تسبب تسجيل لزوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، سارة نتنياهو، في انتقادات واسعة، بعد أن ظهرت وهي تصب جام غضبها على أحد المساعدين.

وقالت سارة نتنياهو بصوت مسموع في التسجيل: إن “عمود شائعات” كتب عنها لم يذكر مؤهلاتها التعليمية، وأخذت تصرخ: “أنا امرأة متعلمة، عالمة نفس، بكالوريوس، ماجستير”.

وبثت قنوات التلفزيون الإسرائيلية التسجيل الذي يعود لعام 2009، اليوم الأحد، ليتجدد الانتقاد لسارة.

ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على موقع فيسبوك بقوله: إن التسجيلات “جزء من مطاردة ساحرات مسعورة وعنيفة تستعر ضد عائلتي”.







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