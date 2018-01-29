سببان وراء تأهل مانشستر سيتي في كأس إنجلترا

المواطن - محمد سمعه

تمكن نادي مانشستر سيتي من تحقيق فوز غالٍ على فريق كارديف سيتي بثنائية دون رد في دور ال32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وسعى مانشستر سيتي، بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا، إلى تحقيق الفوز والتأهل لثمن نهائي بطولة كأس إنجلترا من أجل المنافسة على البطولة بالموسم الحالي.

وبدأ مانشستر سيتي المباراة بقوة وضغط كبيرين، حيث تمكن نجمه البلجيكي كيفن دي بروين من تسجيل الهدف الأول للسيتزنس في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول.

ولم يهدأ مانشستر سيتي وواصل ضغطه وذلك من أجل إحراز الهدف الثاني، حيث سنحت له العديد من المحاولات لكنه لم يُوفق بسبب عدم التركيز في اللمسة النهائية.

وواصل فريق مانشستر سيتي ضغطه حتى تمكن اللاعب الإنجليزي رحيم سترلينج من تسجيل الهدف الثاني للسيتزنس في الدقيقة ال38 بطريقة جميلة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق مانشستر سيتي بهدفين دون رد، حيث كان من الممكن إنهاؤه بنتيجة أكبر من هدفين.

وفي الشوط الثاني استمر ضغط مانشستر سيتي وتألقه الهجومي من أجل تسجيل الهدف الثالث ولكن دون جدوى في ظل وجود أداء دفاعي قوي.

ويوجد عاملان ساهما في تأهل مانشستر سيتي إلى ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث أولهما هو تألق الفريق هجوميًّا وخلق الكثير من الفرص الهجومية الخطيرة على مرمى كارديف سيتي.

والعامل الثاني هو تألق مانشستر سيتي دفاعيًا وإفساده أي محاولات هجومية من فريق كارديف سيتي طوال المباراة.







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