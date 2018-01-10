ستاندرد آند بورز تخفض تصنيفها لديون قطر مع تراجع عملتها لأدنى مستوى في 11 عاماً

المواطن - الرياض

كشفت مؤسسة ستاندرد آند بورز عن تخفيض تصنيفها لديون قطر مع تراجع الريال القطري إلى أدنى مستوياته في 11 عاماً.

وأكدت المؤسسة هروب أموال صناديق استثمارات المحافظ إلى خارج قطر جراء أزمتها مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب المملكة ومصر والإمارات والبحرين.

كما أعلنت ستاندرد آند بورز تخفيض تصنيفها الائتماني للديون القطرية الطويلة الأجل إلى AA- .

ووضعت مؤسسة ستاندرد آند بورز الديون القطرية الطويلة الأجل على قائمة المراقبة الائتمانية ذات التداعيات السلبية بما يعني احتمالات كبيرة لخفض جديد في التنصيف.

وأكدت المؤسسة أن الاقتصاد القطري قد يتضرر بشدة جراء قطع العلاقات مع المملكة ومصر والإمارات والبحرين.

وأضافت نتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي القطري ليس فقط من خلال تراجع التجارة الإقليمية بل أيضا تضرر ربحية الشركات بسبب توقف الطلب الإقليمي وتعرقل الاستثمارات وضعف الثقة في الاستثمار.

وأوضحت مؤسسة ستاندرد آند بورز أن جودة أصول البنوك القطرية ستبقى رهينة لتطورات المقاطعة العربية بسبب ضعف قدرة اقتصاد الدوحة على تجاوز تداعيات المقاطعة.







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