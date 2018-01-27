توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- تستمر فرصة تكوُّن السحب الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية ، في حين لا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك (جبال اللوز وعلقان) كذلك على الأطراف الشمالية للمملكة .
كما تتأثر الرؤية الأفقية برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على وسط وشرق المملكة، ويلي ذلك انخفاض ملموس في درجات الحرارة على تلك المناطق .
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج, بينما تكون حركة الرياح على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة تتحول مساءً إلى شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف, وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مساءً.
سحب رعدية ممطرة وثلوج ورياح تحجب الرؤية على 3 مناطق
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- تستمر فرصة تكوُّن السحب الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية ، في حين لا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك (جبال اللوز وعلقان) كذلك على الأطراف الشمالية للمملكة .
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