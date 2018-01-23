سحب رعدية ممطرة وغبار على معظم المناطق

المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطاً للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، الشرقية) وسماء غائمة جزئياً إلى غائمة قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق (طريف، القريات، الدوادمي، القصيم، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جازان، عسير، الباحة ).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط. وجنوبية غربية إلى جنوبية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.







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