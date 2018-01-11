سحب رعدية وغبار وأتربة مثارة على هذه المناطق

المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن السماء لا تزال غائمة جزئياً مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير، في حين يستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصةً الأجزاء الشرقية منها.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالي. وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.







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