سعوديان خلف القضبان الهندية بعملية عسكرية بسبب هاتف الأقمار الصناعية

المواطن ـ رقية الأحمد:

ألقت السلطات الهندية، القبض على سعوديين اثنين وهنديًّا، في مدينة بوكران بولاية راجاستان، خلال احتفال البلاد بيوم الجمهورية.

وأوضح موقع شبكة “NDTV” الهندية، الجمعة 26 كانون الثاني/يناير الجاري، أنَّ “السلطات ألقت القبض على المواطنين السعوديبن وهما في العقد الرابع من العمر، بتهمة تدبير مؤامرة لتكدير السلم في البلاد”، مبيّنًا أنّهما “كانا يحملان هاتفًا خلويًّا يعمل عبر الأقمار الصناعية”.

وأشار إلى أنَّ “المتهم الثالث مواطن هندي يُدعى سيد محسن (41 عامًا) من تيلانجانا”، مبرزًا أنَّ “جواراف ياداف مدير شرطة جيزالمر، كشف أنَّ الثلاثة كانوا يقيمون في فندق في بوكران في منطقة جيزالمر، واعتُقلوا بعد بلاغ صباح اليوم الجمعة”.

وبيّن مدير الشرطة أنَّه “تم أخذ الهاتف الذي يعمل عبر الأقمار الصناعية منهم، وسيتم استجوابهم من جانب فريق استجواب مشترك من الاستخبارات العسكرية وشرطة جيزالمر”.

وأبرز موقع “NDTV” أنَّ “حيازة هاتف يعمل عبر الأقمار الصناعية دون تصريح أمرٌ غير مسموح به في البلاد”، كاشفًا أنَّ “الثلاثة اعتُقلوا بعد عملية مشتركة للمخابرات العسكرية وشرطة جيزالمر، كانوا يدبرون مؤامرة لتكدير السلم والوئام”.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :