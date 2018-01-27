سعود بن نايف يمارس صلاحياته ويطبق الأحكام البديلة بمتهوري القيادة

المواطن- وليد الفهمي

كشف أمير المنطقة الشرقية، سعود بن نايف بن عبدالعزيز، إنجازات المنطقة من الناحية المرورية.

وتحدث سعود بن نايف في حواره ببرنامج “الله يعطيك خيرها” من مقر إمارة الشرقية مع الإعلامي يوسف الجراح، عن تطبيق أحكام بديلة على متهوري القيادة بدلًا من توقيفهم في توقيف المرور.

وبذلك يكون الأمير سعود بن نايف أول حاكم إداري يمارس صلاحياته لتطبيق الحكم البديل على متهوري القيادة بدلًا من سجنهم.

الجدير بالذكر أن برنامج الله يعطيك خيرها يعرض كل جمعة على قناة الإخبارية الساعة الثانية ظهرًا، ويهتم بإبراز ما يتعلق بالسلامة المرورية.

و”الله يعطيك خيرها” أحد برامج المبادرة الوطنية للقيادة الآمنة التي أطلقها الأمير سلطان بن سلمان رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين عام 2014م، بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.







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