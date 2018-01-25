سفارة المملكة لدى كندا تفوز بجائزة الدبلوماسية العامة وسفير كندا الأول

المواطن - واس

فازت سفارة المملكة العربية السعودية لدى كندا بجائزة “سفير كندا الأول وجائزة الدبلوماسية العامة 2018م” لمنطقة الشرق الأوسط بعد ترشح مختلف السفارات في أوتاوا لجائزة الدبلوماسية العامة والسفراء لكندا للعام الحالي، حيث انتهت عملية التصويت في 14 يناير الحالي.

وتسلم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كندا الأستاذ نايف بن بندر السديري الجائزة.

وأعرب السفير السديري، في بيان صحفي، عن سعادته بتسلم هذه الجائزة، منوهًا أن هذه الجائزة تعد إضافة جديدة لمنجزات الدبلوماسية السعودية، كما أنها نتيجة جهد سنوات قامت بها السفارة بدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين – حفظهما الله – .

وأضاف السديري أن ذلك دليل على ثقل المملكة في المجتمع الدولي ودورها البارز في القضايا الدولية والإقليمية.

الجدير بالذكر أن القائم على التصويت لهذه الجائزة هو مجلس الدبلوماسية العامة الدولية بالتعاون مع جامعة أوتاوا الكندية ومجلة الدبلوماسي الهولندية، وهي جهات مستقلة وذات مصداقية دولية.







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