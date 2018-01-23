سفير الدوري الإسباني عن فهد المولد: تعاقدنا مع ميسي السعودية
بعد انتقاله إلى صفوف ليفانتي

سفير الدوري الإسباني عن فهد المولد: تعاقدنا مع ميسي السعودية

2018/01/23
الساعة 8:27 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أكد سفير الدوري الإسباني في الشرق الأوسط، فيرناندو سانز، أن انتقال 9 لاعبين سعوديين إلى الأندية الإسبانية يُعد بمثابة فتح سوق جديد ومهم في المنطقة، وسيُساعد الفرق كثيرًا.

وقال لاعب ريال مدريد السابق خلال تصريحاته لراديو “كادينا سير”: “لم أتابع اللاعبين الذين تم التعاقد معهم، ولكنني أستطيع أن أقول لكم: إن ليفانتي على سبيل المثال، تعاقد مع كريستيانو رونالدو أو ميسي السعودية”.

وتعاقد نادي ليفانتي الإسباني مع نجم المنتخب السعودي ونادي الاتحاد فهد المولد على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم الرياضي، أملًا في تطوير اللاعب قبل مشاركات الأخضر المقبلة وعلى رأسها كأس العالم 2018 في روسيا.


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