سكني يدرس قرض نصف المليون ريال

المواطن - الرياض

بالرغم من الجهود التي تبذلها وزارة الإسكان والصندوق العقاري لتوفير المنتج السكني بإمكانيات تناسب كافة الشرائح إلا أن طلب الحصول على قروض سكنية من البنوك بقيمة تتجاوز نصف مليون ريال يقف عائقًا أمام الكثير من المواطنين.

وأشارت وزارة الإسكان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للإعلان عن الدفعة الأولى من سكني في 2018 إلى أنها ستبحث مع الصندوق العقاري والبنوك مسألة زيادة التمويل العقاري للمتضررين من هذا الأمر.

وأوضحت الوزارة أن الدفعة الأولى من سكني تشمل تخصيص 6681 وحدة سكنية من خلال برنامج البيع على الخارطة “وافي” بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، موزعة على منطقة الرياض بـ 505 وحدات سكنية، ومنطقة مكة المكرمة 4624 وحدة سكنية، والمنطقة الشرقية 1552 وحدة سكنية، بالإضافة إلى 8300 تمويل مدعوم الأرباح موزعة على مناطق المملكة على النحو التالي: الرياض 2684، مكة المكرمة 1123، المدينة المنورة 641، القصيم 929، المنطقة الشرقية 882، عسير 645، تبوك 243، حائل 273، الحدود الشمالية 235، جازان 163، نجران 179، الباحة 151، الجوف 152. فضلاً عن توزيع الأراضي البالغ عددها 4500 قطعة أرض في عدد من المناطق المختلفة.

وفيما يتعلق بأسعار الوحدات السكنية أفاد المشرف العام على برنامج التطوير العقاري في وزارة الإسكان المهندس سراقة الخطيب أن أسعار المنتجات السكنية التي تم الإعلان عنها تتراوح ما بين 250 ألفاً إلى 700 ألف ريال، بحيث تلبّي رغبات شريحة كبيرة من الأسر السعودية من خلال إتاحة جميع الخيارات أمام المواطنين والمواطنات. مبيناً أن وزارة الإسكان ركزت من خلال منتجاتها في الوحدات السكنية على الجودة في البناء والسعر المناسب.







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