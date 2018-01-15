سلطان بن سحيم : أرادوا اختطاف شخص .. سبب اعتراض مقاتلات قطر لطائرات الإمارات!

المواطن- عبدالرحمن دياب

كشف الشيخ سلطان بن سحيم، الدافع وراء اعتراض المقاتلات القطرية، طائرتين إماراتيتين اليوم الاثنين.

وكتب سلطان بن سحيم عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “لطالما كانت سياساتهم واستخباراتهم ما تتسم بالغباء، ظنوا أن الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني على متن الطائرة وأرادوا اختطافه كعادتهم مع من يعارضهم حتى أفصح كابتن الطائرة عن هوية الركاب “ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله”.

وتابع سلطان بن سحيم “كان الأولى لها أن تعترض الطائرات الإيرانية والإسرائيلية التي تجوب أجوائها بدلًا من اعتراض طائرة مدنية لإخواننا العزل.. الحكومة القطرية لا تألو جهدًا في تصعيد الأمور وعندما تقابل بالمثل تبدأ بالصراخ والعويل ولعب دور الضحية”.

وكان مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي، سيف محمد السويدي أعلن أن الطائرتين المدنيتين الإماراتيتين التي عمدت المقاتلات القطرية على اعتراضهما اليوم الاثنين، أثناء اتجاههما لمطار العاصمة البحرينية المنامة، كانا على متنهما 20 جنسية منهم من يتبعون دولًا كبرى.

وقال السويدي في تصريحات إلى قناة الإخبارية: إنه لا يعتقد أن هذه الدول ستسكت على تعريض الراكب الذين يستخدمون الطيران المدني الآمن للخطر الذي تعرضوا له من المقاتلات القطرية، موضحًا أنه سيتم رفع شكوى رسمية لرئيس المنظمة مشفوعة بكافة الأدلة التي تؤكد أن الطائرات أقلعت من قطر.

وطالب بتدخل عاجل وجلسة استثنائية لمناقشة الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات لمنع قطر من تكرار هذه الفعلة، مضيفًا أنه الهيئة تملك أدلة على تعمد قطر اعتراض الطائرات المدنية الإماراتية.

وتابع أن قائدي طائرة الإمارات شاهدا بالعين المجردة مقاتلات قطر أثناء اقترابها.







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