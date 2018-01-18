سلطان بن سلمان يعزي ذوي إبراهيم الألمعي رائد التراث الوطني

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

قدم رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان، التعازي في وفاة الفقيد إبراهيم مسفر الألمعي الذي وافته المنية مساء أمس بأحد المستشفيات خارج المملكة.

وقال سمو الأمير سلطان إن الفقيد واحد من أبرز رواد الحفاظ على التراث الوطني، وله إسهامات جليلة في هذا المجال، سواء بالمساهمة في إعادة تأهيل وتطوير قرية رجال التراثية بمحافظة رجال ألمع وعدد من القرى التراثية في أنحاء المنطقة ضمن مشروع أعمار الديار الذي بادر به وغيرها من الجهود المختلفة، داعيًا للفقيد بالرحمة والمغفرة، ولذويه ومحبيه بالصبر والسلوان.

يذكر أن إبراهيم مسفر الألمعي سبق وأن كرم بجائزة الأمير سلطان بن سلمان للمحافظة على التراث العمراني، كما كرمه أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد وسمو الأمير سلطان بن سلمان في افتتاح ملتقى العمران السياحي للمناطق الجنوبية، إضافة إلى أنه قاد قرية رجال للفوز بجائزة المدن العربية للتراث المعماري من خلال قيادته لمشروع إعادة تأهبها وترميمها، بجانب تنظيم العديد من الفعاليات والأحداث المهمة.

“المواطن” تعزي أسرة الألمعي وتسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.







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