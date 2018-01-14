سلطان مفتي لـ”المواطن”: 96 شركة يابانية تستثمر في المملكة بقيمة 50 مليار ريال

المواطن - فهد الدوسري - الرياض

أكد وكيل المحافظ لجذب الاستثمار، سلطان مفتي، أنّ المملكة ترتبط بعلاقات قوية وراسخة ومتنامية مع اليابان، والتي يعود تاريخها إلى الخمسينات في القرن الماضي.

وقال مفتي في تصريح خاص إلى “المواطن“: إنّ العلاقات بين البلدين نمت على خطى راسخة ليصل حجم التبادل التجاري بين السعودية واليابان إلى حدود 100 مليار ريال خلال العام الماضي.

وأضاف أنه يبلغ حجم الشركات اليابانية المستثمرة في المملكة نحو 96 شركة يابانية باستثمارات تفوق 50 مليار ريال، يضاف إليها التراخيص التي حصلت عليه 3 شركات يابانية في منتدى الأعمال السعودي الياباني اليوم الأحد، في مدينة الرياض والذي يبلغ قيمة استثماراتها 4 مليار ريال سعودي.

وتشمل الشركات اليابانية التي تم تسليمها الرخص اليوم شركة “SMBC” المتخصصة في مجال الاستشارات المالية والإدارية، وشركة “SB. Energy” المتخصصة في مجال استشارات الطاقة المتجددة، ومكتب “TADANO” لتقديم الخدمات العلمية والفنية للوكلاء السعوديين المتخصصين في المجال الصناعي.







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