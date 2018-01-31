سلمان الدوسري: وسائل التواصل الاجتماعي هي الأقل مصداقية في الإعلام

المواطن ـ رقية الأحمد

أكّد الكاتب الصحافي سلمان الدوسري، أنَّ صناعة الإعلام تشهد تحوّلًا كبيرًا جدًّا، لكنّها في الوقت نفسه تعيش تحدّيات كبيرة.

ورأى الدوسري، ضيف الأمسية الإعلامية في غرفة الأحساء مساء الأربعاء 31 كانون الثاني/ يناير 2018، أنَّ “هناك عدم وضوح في الرؤية العالمية في توجه الإعلام نحو المستقبل”.

وكشف الصحافي المخضرم أنَّه “لا يرى أنَّ الحملات الإعلامية الموجّهة ضد المملكة العربية السعودية في الدول الأخرى مؤامرة، بل هي نابعة من ثقافة مجتمعات غربية، وهناك من يستغلها ضد السعودية”، مشيرًا إلى أنَّ “وسائل التواصل الاجتماعي هي الأكثر انتشارًا والأقل مصداقية”.

واعتبر الدوسري أنَّ “العام 2017، شهد قرارات سياسيةً مفصلية، وبعضها ربما يكون قاسيًا”، معربًا عن ثقته بأنّنا سنعيش بعد ٥ أعوام في وضع أفضل بكثير من الآن، بعد إعادة ترتيب الفوضى بالمنطقة.

من جانبه، أوضح رئيس غرفة الأحساء الأستاذ عبداللطيف العرفج أنَّه “لم تطلق وتتبنّى فكرة برنامج الأمسية الإعلامية السنوية إلا للتأكيد على مبادرات الغرفة وبرامجها المستمرة في ميدان المسؤولية الاجتماعية وخدمة وتنمية المجتمع، واعترافًا بدور الإعلام في عملية التنمية الشاملة والمستدامة”.







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