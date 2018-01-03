سلمان المالك رجل متزن.. وحملة ادعم ناديك استفتاء لقياس الشعبية

المواطن – مروة نبيل

أشاد الناقدان الرياضيان عبدالله بن زنان وفيصل شوشان، برئيس مجلس إدارة نادي النصر الجديد، سلمان المالك، خاصة أنه يستطيع العودة بالعالمي لسابق عهده، مُشددين في الوقت ذاته على أن حملة ادعم ناديك ستُساعد في حل أزمات الأندية.

قال عبدالله بن زنان، خلال تصريحاته لبرنامج “أكشن يا دوري”: “شكرًا للأمير فيصل بن تركي على ما قدمه في نادي النصر والكرة السعودية.. سلمت الراية النصراوية من فارس إلى فارس”.

وتابع ابن زنان قائلًا: “أولويات سلمان المالك هي الالتفاف الجماهيري والشرفي.. النصر عالمي ونستطيع أن نشبهه بالمنتخب السعودي الذي وصل للعالمية.. رئاسة سلمان المالك للنصر تكليف وتشريف”.

وأضاف: “أي كيان دون جمهور وفي فلا قيمة له.. النصر عالمي والاتحاد مونديالي وهذه حقائق.. من لم يشارك في البطولة العالمية ليس بعالمي”.

وعن مبادرة ادعم ناديك قال ابن زنان: “رقم المشتركين من جمهور النصر في مبادرة ادعم ناديك لا يليق وسيختلف بعد حل الإدارة بسبب تغير نفسية الكثيرين.. يجب أن يعلم الجمهور أن ازدياد عدد المشتركين سيزيد من قيمة النادي تسويقيًّا”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “يجب أن يتم مشاركة الجمهور الداعم بقرارات النادي، وعلى إدارة النادي احترام صوت الجمهور وقبوله”.

ومن جانبه، قال فيصل الشوشان: “النصر كان في وضع سيئ فنيًّا وماليًّا.. الهلال لوحده بالمنافسة وعودة الفريق النصراوي تعزز المنافسة بالدوري.. النادي النصراوي في مرحلة انتقالية، ويجب ألا يرتفع سقف الطموح الجماهيري”.

وواصل الشوشان تصريحاته لبرنامج “أكشن يا دوري”، قائلًا: “سلمان المالك رجل متزن ومطلع، وليس غريبًا على النادي النصراوي، كما أنه يستطيع العودة بالنادي لما كان عليه.. يجب على الجمهور ألا يرفع طموحه”.

وبشأن مبادرة ادعم ناديك، قال: “الأندية السعودية تعاني ماليًّا والكرة بملعب الجماهير في مبادرة ادعم ناديك.. هناك مزايدة من البعض على الجماهير في المشاركة بحملة ادعم ناديك.. دعوا الناس تعبر كما تريد.. جمهور الهلال والاتحاد هم الأكثر حتى الآن، وهذا يعتبر أكبر استفتاء لقياس الشعبية”.







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