سلمان المالك يوجه رسالة لجماهير النصر.. ماذا قال؟

المواطن - مروة نبيل

وجَّه رئيس مجلس إدارة نادي النصر، سلمان المالك، رسالة إلى جماهير العالمي قبل مباراة الفريق المهمة أمام النهضة، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

ونشر سلمان المالك صورة لجماهير النصر، وعلَّق عليها قائلًا: “جماهير العالمي دوركم في ادعم ناديك واضح وبإذن الله صدارتكم قريبة.. غدًا ننتظر دوركم في المدرّجات لدعم لاعبيكم الكل يعمل من أجلكم فاحضروا من أجلنا”.

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مع نظيره النهضة، يوم غدٍ السبت، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس الملك على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز.

ويحتل النصر المركز الثاني في ترتيب أعداد المشتركين في حملة “ادعم ناديك” التي أطلقتها الهيئة العامة للرياضة، بـ37.118، فيما يتصدر الترتيب الهلال بـ40.252.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :