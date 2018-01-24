سناب شات يستهدف غير المشتركين بخاصية جديدة

المواطن- متابعة

كشف موقع سناب شات، أنه يستعد لإطلاق خاصية جديدة تسمح للمستخدمين بمشاركة المنشورات العامة مع الأصدقاء وأفراد الأسرة غير المشتركين في التطبيق.

وتسعى الشركة إلى جذب المزيد من المستخدمين وإضافة خصائص تهدف لزيادة الوقت الذي يقضيه المستخدمون على التطبيق.

وقالت الشركة: إن عدد المستخدمين النشطين بلغ 178 مليون شخص يوميًّا في الربع الثالث الذي انتهى في 30 سبتمبر وهو أقل من المتوقع.

وأكدت الشركة أنه سيكون باستطاعة مستخدمي التطبيق مشاركة المنشورات الرسمية أو الشخصية أو منشورات البحث عبر رابط سيكون متاحًا على موقع سناب شات.

وبحسب ما ذكرت وكالة رويرتز، قالت الشركة صاحبة التطبيق الذي تختفي رسائله بعد ثوانٍ من قراءتها: إن رسائل المنشورات الخاصة ومنشورات البحث ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني لمدة 30 يومًا بينما تختفي المنشورات الرسمية بعد 24 ساعة.







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