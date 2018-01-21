سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند 7513 نقطة

المواطن - الرياض

انخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.3 في المائة إلى 7513 نقطة.

وهبط سهم المراعي 1.2 في المائة بعدما سجلت شركة الألبان صافي ربح في الربع الأخير من العام الماضي بلغ 513 مليون ريال (137 مليون دولار)، انخفاضًا من 536 مليون ريال قبل عام.

وانخفض سهم مجموعة صافولا، أكبر شركة صناعات غذائية في المملكة ومساهم رئيسي في المراعي، 2.2 في المائة

كما هبط سهم السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) 1.6 في المائة، بعدما سجلت الشركة انخفاضًا بلغ 14 في المائة في الربح الفصلي، مع هبوط طفيف في المبيعات.







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