شارب تدخل المنافسة بهاتف هو الأفضل عالميًّا

المواطن - متابعة

كشفت مصادر في “شارب” اليابانية لتطوير الإلكترونيات أن هاتف الشركة القادم سيأتي بمواصفات ستكون الأفضل في الأسواق.

وأوضح موقع Android Authority أن هاتف Aquos Crystal 3 القادم من شارب سيكون واحدًا من أفضل الهواتف التي ستطرح في الأسواق العام المقبل 2019، بفضل تقنياته التي عجزت أكبر الشركات عن طرحها في أجهزتها، كماسح بصمات الأصابع المدمج بالشاشة والمعالج الجبار وذاكرة الوصول العشوائي الكبيرة.

وتابع الموقع أن “أهم ما يميز الهاتف هو الشاشة التي ستغطي كامل مساحة الواجهة الأمامية للجهاز وستأتي بحجم 6.4 بوصة وأبعاد (18:9) ودقة عرض (2160х1080)”.

كما يتميز الهاتف أيضًا بكاميراته عالية الأداء، حيث سيأتي بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 16 ميجا بيكسل مزودة بمستشعر لقياس المسافات والأبعاد وبخاصية التثبيت الإلكتروني للقطة، بالإضافة إلى الكاميرا الأمامية التي ستكون مزدوجة أيضًا بدقة 13 ميجا بيكسل وبميزة التعرف على الوجوه التي ستضيف حماية عالية لمعلومات وبيانات الهاتف.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :