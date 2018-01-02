شاهد.. أغرب الفرص الضائعة في الجولة الـ16 من الدوري السعودي

المواطن – مروة نبيل

نشرت قناة “دوري بلس” على موقع “يوتيوب”، مقطع فيديو لأغرب الفرص الضائعة في الجولة السادسة عشرة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، والتي شهدت فوز الهلال برباعية ليواصل الانفراد بصدارة، فيما تعطل الأهلي بخسارته أمام النصر.

تصدر لاعب التعاون إبراهيم الزبيدي، قائمة أغرب الفرص الضائعة بالجولة الماضية في الدوري السعودي للمحترفين، ونافس مهاجم الاتحاد، التونسي أحمد العكايشي، نفسه بعدما احتل المركزين الثاني والرابع.

وجاء المصري المحترف في صفوف الرائد، محمود عبدالرازق شيكابالا، في المركز الثالث بقائمة أغرب الفرص الضائعة في الجولة الـ16 من الدوري السعودي للمحترفين، وحل نجم الشباب عبدالمجيد الصليهم، خامسًا.

وشهدت الجولة السادسة عشرة محافظة الهلال على صدارة جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي، وجاء النادي الأهلي في المركز الثاني، ثم النصر، وحل الفيصلي رابعًا.







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