شاهد.. أمنية محمد صلاح الإنسانية التي أشعلت مواقع التواصل

المواطن – مروة نبيل

استحق النجم المصري محمد صلاح هداف نادي ليفربول الإنجليزي، التتويج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2017، بعد تألقه اللافت للنظر خلال المنافسات التي خاضها العام الماضي سواء مع الريدز أو منتخب بلاده.

وحصد محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2017 بعدما تفوق على زميله في نادي ليفربول الإنجليزي، السنغالي ساديو ماني الذي حل ثانيًا، والنجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانغ، المحترف في صفوف نادي بروسيا دورتموند الألماني.

وأعرب محمد صلاح بعد تسلمه جائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2017 عن سعادته بالترشح ضمن قائمة الأفضل في القارة السمراء، خاصة أن هذه الجائزة كانت حلمًا بالنسبة له ونجح في تحقيقه، مؤكدًا أن هذا العام كان مليئًا باللحظات المميزة سواء مع فريقي روما وليفربول أو المنتخب المصري، الذي وصل إلى مونديال روسيا بعد غياب عن التأهل لـ28 عامًا.

ووجَّه محمد صلاح الشكر إلى عائلته بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2017؛ نظرًا لدعمها المتواصل له طوال مسيرته الكروية، خاصة أنهم كانوا أول من ساندوه وساعدوه لتحقيق مزيدٍ من النجاحات، والوصول إلى التألق خلال السنوات الماضية في الملاعب الأوروبية.

واختتم محمد صلاح كلمته بعد الحصول على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2017 بأمنية إنسانية مؤثرة للغاية هزَّت المشاعر، وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعدما أكد أن هذه الجائزة كبيرة ويُريد أن يهديها لجميع الأطفال في مصر وإفريقيا، وطالبهم بألا يتوقفوا على الحلم والتصديق لكي ينجحوا في تحقيق أحلامهم.

ولاقت كلمات محمد صلاح الإنسانية صدى واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأشادت الجماهير بكلمة اللاعب الحاصل على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2017 خاصة أنها تمنح الأطفال دافعًا قويًّا للتألق وتصديق حلمهم، باعتباره نموذجًا يُحتذى به في العالم العربي بعد تألقه في ملاعب أوروبا.

وتفاعل المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي، مع أمنية محمد صلاح؛ حيث نشر مقطع فيديو له بعد تسلمه جائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2017 وعلق عليه قائلًا: “كلمات الكبير محمد صلاح تدل على مدى تواضع هذا النجم وأخلاقه العالية. إن شاء الله نباركلك في العالميّة يا كابتن”.







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