شاهد أهالي الإسكان في خميس مشيط: المدخل الشرقي مغلق ويعيق حركتنا

المواطن ـ سعيد آل هطلاء ـ خميس مشيط:

ناشد أهالي حي الإسكان في محافظة خميس مشيط، عبر منبر “المواطن”، الجهات المعنية بالمحافظة، لإعادة فتح المدخل الشرقي للحي، المقابل لمحطة الأمن العام ومطعم المذاق (تقاطع شارع الأربعين مع صلاح الدين الأيوبي).

واقترح المواطنون، في رسالةٍ تلقّتها “المواطن”، وضع مطبات في كلا الاتجاهين؛ بغية تسهيل عملية الدخول والخروج من الحي والأحياء الأخرى.

وأشاروا إلى أنَّ “المشكلة تشمل أيضًا مخطط بطي والجزيرة والضيافة وعتود”، موضّحين أنَّ “سكان الحي، يعانون من عدم وجود المخرج المباشر من الحي إلى الضيافة أو حي عتود، ويضطرون للذهاب إلى تقاطع شارع المئة، ثم العودة”.

وأعرب المواطنون عن أملهم في “التحرك السريع لتنفيذ فتح التقاطع، وتسهيل حركة الخروج من وإلى الحي، ورفع المعاناة عن سكان وأهالي الحي، والأحياء المجاورة، وزوار المنطقة”.







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