شاهد .. إيرانية: ممارسات النظام أجبرتنا على بيع أجسادنا

المواطن - الرياض

أكدت سيدة إيرانية تتحدث باللغة الفارسية أن ممارسات النظام الإيراني سببت كارثة للشعب وأجبرت بعض النساء على بيع أجسادهن والبغاء.

وبين مقطع فيديو متداول على نطاق واسع، السيدة وهي تقول “أجبرنا على بيع أجسادنا وعلى البغاء بسبب الجوع والفقر، فيما تصرف سلطاتنا كل مواردها على الإرهاب وخراب دول لا تعنينا”.



وتزايد أعداد قتلى المظاهرات الإيرانية مع دخول اليوم السادس لاندلاع المظاهرات في جميع المدن الإيرانية ضد نظام الملالي.

وتدل المظاهرات على أن الشعب الإيراني بدأ يكشف عن غضبه من كل التيارات سواء من المحافظين والمعتدلين، إضافة الى المرجعيات الدينية، بما يؤشر على احتمال سقوط النظام.

ومع تصاعد الغضب لليوم السادس لن يكون بإمكان نظام الملالي الهروب إلى ما لا نهاية من تكلفة هذا الغضب الشعبي، خاصةً وأن الملفات العالقة ستبقى موجودة حتى لو توقفت المظاهرات، وأبرزها وجود مئات الآلاف من المعتقلين، والتدخل العسكري في دول عربية، وتفشي الفساد في كل الدولة الإيرانية، ووجود مظالم لقوميات وأعراق وأديان ومذاهب.







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