شاهد.. اشتعال النيران في نخلة عملاقة بسبب الألعاب النارية

شاهد.. اشتعال النيران في نخلة عملاقة بسبب الألعاب النارية

2018/01/02
الساعة 3:00 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

تسببت الألعاب النارية في اشتعال النيران بنخلة عملاقة في محافظة كركوك شمال العراق.


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