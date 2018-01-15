شاهد.. الراصد يناقش تأخر مشروع صناعية أبها باستضافة الزميل آل هطلاء

المواطن - سعيد مشهور - أبها

ناقش برنامج الراصد، الذي يقدمه الإعلامي عبدالله الغنمي، على قناة الإخبارية، تأخر نقل صناعية أبها من موقعها الحالي إلى الموقع المخصص لها الجديد منذ سنوات.

وأكد مدير تحرير صحيفة “المواطن” في المنطقة الجنوبية، سعيد آل هطلاء، في مداخلة بالبرنامج أن الناس يأملون نقلها إلى موقعها المحدد على طريق بني مالك، والذي تقدر مساحته بما يقارب 500 ألف م، ولكن لم يرَ النور حتى الآن.

وأوضح أن الموقع الحالي يعاني من الفوضى والعشوائية وعدم التنظيم، كما أنه يوجد بين الأحياء السكنية وسط تهالك الشوارع داخله، متابعًا أن أسباب التأخير غير معروفة، ومن المفترض أن الموقع الحالي قد أنجز من قبل أمانة منطقة عسير.

ومن جانبه، قال متحدث أمانة منطقة عسير المهندس سعيد الشهراني: إن المشروع مطروح للاستثمار وتقدمت له عدة شركات والمشروع تحت التوقيع، وسيتم التوقيع قريبًا، ومن المفترض أن يكون بمواصفات عالية.







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