شاهد.. العقيد المالكي يزور لأول مرة خطوط المواجهة الأمامية بجبهة نهم

المواطن- الرياض

زار المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف إعادة الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أمس الأحد، جبهة نهم شرق العاصمة اليمنية صنعاء.

وظهر العقيد المالكي لأول مرة على خطوط المواجهة الأمامية بجبهة نهم، حيث زار برفقة قيادات من قوات التحالف العربي، ووزير الإعلام اليمني معمر الأرياني، وقائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء ناصر الذيباني، وعدد من القيادات أبطال الجيش في الخطوط الأمامية للمواجهات مع ميليشيات الحوثي الانقلابية على تخوم العاصمة صنعاء.

وشدد متحدث التحالف على الاستمرار في الوقوف مع الشرعية وإسناد الجيش الوطني لدحر ميليشيات الحوثي الإيرانية لتحقيق سلام دائم وشامل في اليمن.

وقال: إن قوات الشرعية مدعومة بالتحالف العربي هدفها الرئيسي هو العاصمة صنعاء وإعادة الشرعية.







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