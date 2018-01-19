شاهد.. العكايشي يُنافس نفسه على أغرب الفرص الضائعة بالجولة الـ17

المواطن - مروة نبيل

أهدر المهاجم التونسي أحمد العكايشي، المحترف في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، العديد من الفرص السهلة خلال مباراة الهلال في الجولة السابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، ونال غضبًا واسعًا من الجماهير.

ونشرت قناة “دوري بلس”، مقطع فيديو قصيرًا على موقع “يوتيوب”، لقائمة أغرب الفرص الضائعة في الجولة السابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، والتي تصدَّر أول مركزين فيها أحمد العكايشي.

وحل نجم التعاون جهاد الحسين في المركز الثالث بقائمة أغرب الفرص الضائعة في الجولة الـ17من الدوري السعودي للمحترفين، بعد إهداره لفرصة سهلة أمام الرائد، ثم إهدار لاعب الفيحاء عبدالله السالم أمام النصر، وأخيرًا فرصة نجم الهلال جيلمين ريفاس أمام الاتحاد.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :