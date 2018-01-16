شاهد المضبوطات بحيازة الإرهابي الهالك عبدالله ميرزا القلاف

المواطن ـ الرياض

أعلن مصدر مسؤول برئاسة أمن الدولة، الثلاثاء 16 كانون الثاني/ يناير الجاري، عن تفاصيل الحملة الأمنية التي أسفرت عن مقتل المطلوب الأمني الإرهابي عبدالله ميرزا القلاف.

وكشف المصدر، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، أنَّ الهالك، بعد رصده في بلدة العوامية بمحافظة القطيف، وعند محاولة استيقافه من قبل رجال الأمن رفض الاستجابة وبادر بإطلاق النار تجاه رجال الأمن.

وأشار إلى أنَّ “ذلك اقتضى‏ التعامل معه وفقاً لمتطلبات الموقف لتحييد خطره، ونتج عنه مقتله، فيما لم يصب أحد من المارة أو رجال الأمن بأي أذى ولله الحمد”.

وكشف، أنّه ضبط داخل السيارة التي كان يستقلها الهالك، الأدوات والأسلحة والذخائر التالية:

سلاح رشاش كلاشنكوف.

مسدس جلوك عيار 9 ملم.

94 طلقة رشاش.

14 طلقة مسدس.

مانع وميض.

حامل معدات.

بدلة عسكرية.

‏4 أقنعة وجه.







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