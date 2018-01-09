شاهد.. الوزير العيسى يشارك الأطفال المرح والترفيه

للمرّة الأولى، ظهر وزير التعليم، الدكتور أحمد العيسى، وهو يشارك الطلاب الأنشطة الترفيهية، خلال افتتاحه فعاليات ” #الحي_يحييك “، و” #شتانا_ترفيه “، في أندية مدارس الحي التعليمية والترفيهية.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، مبارك العصيمي، الثلاثاء 9 كانون الثاني/ يناير الجاري، أنَّ الوزير العيسى، دشن فعاليات “الحي يحييك” و”شتانا ترفيه” بأندية مدارس الحي التعليمية والترفيهية، مشيرًا إلى أنَّ هذه الفعاليات تهدف إلى استثمار إجازة منتصف العام بأنشطة وبرامج تلائم أجواء الشتاء وتعزز القيم الوطنية والاجتماعية.