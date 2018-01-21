شاهد بالصور.. فعاليات هيئة الرياضة لجماهير مباراة الأهلي والعروبة

المواطن - مروة نبيل

نشرت الهيئة العامة للرياضة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من التجهيزات والفعاليات التي تم إعدادها للجماهير قبل مباراة الأهلي والعروبة التي ستُقام، مساء اليوم.

وتُعد الهيئة العامة للرياضة العديد من الفعاليات قبل انطلاق المباريات، حيث سبق وتعاونت مع اتحاد الرياضة المجتمعية لتجهيز فعاليات رياضية واجتماعية للعائلات والجماهير في مباراتي الأهلي والباطن، الهلال والاتحاد، بجانب لقاء الاتحاد والاتفاق الأخير.

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره العروبة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، وذلك ضمن منافسات الدور الـ16 من مسابقة كأس الملك.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :