شاهد.. تعليم بني عمرو تدشّن مشروع مقدام التطوّعي

المواطن ـ بني عمرو

دشَّن مدير مكتب التعليم ببني عمرو الأستاذ عائض عبدالله القرني مشروع مقدام التطوعي، الذي أطلقته ثانوية زيد بن الخطاب ببني عمرو، بحضور المساعد للشؤون التعليمية والمساعد للشؤون المدرسية ومشرفي المكتب.

وأوضح قائد المدرسة الأستاذ أحمد عبدالله آل مانع أنَّ “هذا المشروع يأتي تزامنًا مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى رفع عدد المتطوعين في المملكة إلى مليون متطوع”.

وبيّن آل مانع أنَّ “هذا المشروع التطوعي يستهدف طلاب الثانوية بالدرجة الأولى وطلاب المدارس الأخرى في مركز بني عمرو عامة”.

ومن جانبه، أكّد مدير المشروع الأستاذ خالد القرني أنَّ “رسالة مشروع مقدام التطوعي هي إنشاء مواطن بقيم دينية وإنسانية، ويكون متطوعًا لخدمة وطنه”.

وأشار إلى أنَّ “المشروع يحتوي على أربعة مجالات، وكل مجال يتفرع منه عدة برامج تطوعية”، لافتًا إلى أنَّ البرامج هي:

المجال الاجتماعي: يتفرع منه المسجد والعائلة والمدرسة والأصحاب.

المجال الوطني: ينطلق منه رسالة إلى أبطال الحد وصدقة عن شهداء الحد وزيارة لجنود الوطن في المنطقة.

المجال المهاري: يشتمل على برامج الصحة والتقنية والتجارة.

المجال التعليمي: ينطلق منه برنامج علِّم غيرك ثم أضيف على البرنامج بنك مقدام التطوعي .

وبدوره، أبدى مدير مكتب التعليم ومساعدوه، إعجابهم ودعمهم للمشروع، الذي يساعد في بناء هذا الوطن المعطاء الذي يستحق منا الكثير، وقدَّم شكره لإدارة المدرسة وإدارة المشروع وللطلاب المشاركين.

يُذكر أنَّ هذا المشروع يمتاز بكون الطالب يتدرب ويأخذ القيمة المرادة قبل التنفيذ، وهذا ما يحقق رؤية المشروع: “الريادة في العمل التطوعي القيمي”.







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