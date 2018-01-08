شاهد جدول ترتيب الدوري السعودي بعد مباراة الهلال والاتفاق

المواطن - مروة نبيل

أُقيمت جميع مباريات الجولات الماضية، بعد نهاية مباراة الهلال والاتفاق المؤجلة من منافسات الجولة الحادية عشرة، ليواصل الزعيم الانفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، مُفتوقًا على أقرب مُنافسيه بـ4 نقاط.

وجاء جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد مرور 16 جولة، كالتالي: نادي الهلال في الصدارة بـ35 نقطة، ثم النادي الأهلي بـ31 نقطة، يليه النصر في المركز الثالث بـ27 نقطة، ويحل الفيصلي رابعًا بـ26 نقطة.

واحتل نادي الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 23 نقطة، ثم الشباب بـ23 نقطة، وفي المركزين السابع والثامن جاءت فرق التعاون والباطن برصيد 20 نقطة، ثم الفيحاء في المرتبة التاسعة بـ19 نقطة.

وبالمركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين جاء فريق الفتح برصيد 18 نقطة، يليه القادسية برصيد 17 نقطة، ثم فريق الاتفاق بـ15 نقطة، وحل نادي أحد في المركز الثالث عشر بـ14 نقطة، وتذيل الترتيب الرائد بـ12 نقطة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :