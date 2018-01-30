شاهد.. جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

اختتمت الجولة التاسعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين منافساتها، اليوم الثلاثاء، بـ4 مواجهات نارية، جمعت بين الاتحاد وأحد، النصر والتعاون، الأهلي والشباب والهلال والرائد.

وحول نادي الهلال تأخره أمام الرائد بهدف لفوز بهدفين، ليُحافظ على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بـ39 نقطة، يليه النادي الأهلي بـ37 نقطة، ثم الفيصلي بالمركز الثالث برصيد 30 نقطة.

واكتفى نادي النصر بالمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بـ27 نقطة، بعدما فشل في الفوز على التعاون وخسر بهدف نظيف، وحل الاتحاد في المركز الخامس بنفس الرصيد، ثم الشباب بـ25 نقطة.

ورفع نادي التعاون رصيده لـ24 نقطة، ليحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما حل الفيحاء ثامنًا بـ23 نقطة، يليه نادي الفتح بـ22 نقطة، وجاء نادي الباطن في المركز العاشر بـ21 نقطة.

وجاء فريق القادسية بالمركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بـ17 نقطة، يليه نادي الاتفاق بـ16 نقطة، ثم أحد بـ15 نقطة، وتذيّل الرائد ترتيب المسابقة المحلية برصيد 13 نقطة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :