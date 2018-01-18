2018-01-18 دياب الرئيسيةحصاد اليوم شاهد.. جندي يحطم 14 قالب طوب بضربة واحدة شاهد.. جندي يحطم 14 قالب طوب بضربة واحدة 2018/01/18 الساعة 1:43 صباحًا - فيحصاد اليوم, غرائب 1920 0 طباعة المواطن- متابعة نجح جندي صيني في تحطيم 14 قالبًا من الطوب تم تنظيمها في صف رأسي واحد مستخدمًا في ذلك ضربة واحدة فقط من يده. شاركنا بتعليقك إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. إقرأ ايضا : شاهد.. رجل يصفع امرأة لعدم ارتداء الحجاب درجة الحرارة -62.. شاهد أبرد قرية في العالم! تعليم المخواة يودع أكثر من 14 مليونًا في حسابات المستفيدين "> المزيد من الاخبار المتعلقة : حساب المواطن حساب المواطن.. 3 احتمالات لصرف البدل حساب المواطن: 3 أشياء عليك فعلها قبل تقديم شكوى على مبلغ الاستحقاق طلب عاجل من حساب المواطن بشأن مبلغ الاستحقاق حساب المواطن يكشف آلية صرف الاستحقاق بأثر رجعي حساب المواطن: التعامل مع الشكاوى خلال 3 أشهر بعد كل دورة استحقاق انفوجرافيك المواطن شاهد انفوجرافيك المواطن : قصة تراجع القرضاوي يرويها المستشار القحطاني انفوجرافيك المواطن : محمد بن سلمان.. قائد التغيير في السعودية انفوجرافيك المواطن : هنا أبرز ماقاله ولي العهد لتوماس فريدمان حوارات مساعد أوباما لشؤون الشرق الأوسط لـ “المواطن”: نظام الملالي ديكتاتوري .. فضح إرهابهم ضرورة فضل البوعينين لـ”المواطن”: ميزانية 2018 تاريخية والملك ركّز على معالجة مشكلة الإسكان رفضها الوطن واحتضنها الغرب.. مشاعل العرادي توضح لـ”المواطن” سر اكتشاف جينات نباتية لإنتاج النفط الحيوي محلل سياسي فرنسي لـ”المواطن”: موقف السعودية من قرار ترامب بشأن القدس منطقي ويبيّن أبعاد القنبلة الأميركية الكاتب السعيد لـ”المواطن”: استقالة الحريري بداية مواجهة أذناب طهران وحزب الشيطان الرياضة العالمية الإسماعيلي يُضيع صدارة الدوري المصري بسبب ذئاب الجبل بالصور.. محطات فارقة في مسيرة الأسطورة رونالدينهو تعرّف على أبرز نتائج مباريات اليوم من كأس آسيا تحت 23 عامًا بماذا علّق حارس الريال السابق بعد اعتزال رونالدينهو كرة القدم ؟ 3 صفقات هجومية نارية على رادار ريال مدريد السياحة والسفر المنظمة العربية للسياحة تدعو العالم العربي للاحتفال بيوم السياحة العربي بالصور .. 30 محلاً تجاريًا والمقاهي ومطاعم تنشط حي البجيري التاريخي بالصور.. سياحة سلوفينيا ترحب بزوار الخليج عبر برامج سياحة شتوية بالصور.. الشتاء اللندني والتجربة في الأشهر الباردة الدافئة سلطان بن سلمان: طفرة سياحية قوامها 32 متحفًا بتمويل 5 مليارات ريال تيوب المواطن شاهد.. رجل يصفع امرأة لعدم ارتداء الحجاب فيديو صادم.. زبائن يضربون صاحبة مطعم دون رحمة بسبب التأخير بالفيديو .. مسن يقضي على ذئب بري بضربة واحدة شاهد.. خسر فريقه المباراة فألقى التلفزيون من الشرفة بالفيديو.. مزارع يُجبر ثعباناً على لفظ ديك من جوفه فيسبوك المرأة والطفل صحة جازان ردًّا على مغرّدة: رفضت تزويدنا بتفاصيل الحالة ونحتفظ بحق الرد حال عدم ثبوت الشكوى بالفيديو والصور.. فنانة أبها في تشكيل المعادن تسرد نجاحها لـ”المواطن” في ليلة باردة معرض تثقيفي عن سرطان الثدي في القرى بالباحة التوعية بسرطان الثدي بالتعاون مع المركز التخصصي وجمعية زهرة تعلمي طريقة تنمية الحاسة السادسة لديك بسهولة