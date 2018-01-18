شاهد.. جندي يحطم 14 قالب طوب بضربة واحدة

شاهد.. جندي يحطم 14 قالب طوب بضربة واحدة

2018/01/18
الساعة 1:43 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, غرائب
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المواطن- متابعة

نجح جندي صيني في تحطيم 14 قالبًا من الطوب تم تنظيمها في صف رأسي واحد مستخدمًا في ذلك ضربة واحدة فقط من يده.


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