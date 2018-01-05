شاهد.. رد فعل مذيع سمع صافرات الإنذار على الهواء

المواطن - متابعة

خلق مذيع بريطاني حالة من الهلع على الهواء مباشرة، بعدما ادعى سماع صافرات الإنذار أثناء تقديمه نشرة الأخبار.

وأصيب المذيع بحالة من الذعر جعلته ينهي البرنامج على عجل تمهيدًا لإخلاء المكان.

وتبين في وقت لاحق أن الصوت الذي سمعه المذيع هو إنذار لحريق كاذب داخل القناة التلفزيونية، وهو ما أدى لإصابة العاملين في القناة بالرعب.

واعتقد مقدم نشرة الأخبار بشبكة “ITV NEW” البريطانية، أن حريقًا قد نشب في أستوديو الأخبار الذي يذيع منه النشرة.

وقال المذيع للمشاهدين قبل أن ينهي النشرة: “نحن آسفون، ولكن كما تسمعون، لدينا إنذار حريق… لسنا متأكدين ماذا سنفعل بشأن هذا، ولكننا نعتقد أننا سنضطر إلى إخلاء المكان”.