شاهد.. رسالة من وزير المالية للمواطنين بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة

المواطن - الرياض

وجه الإعلامي خالد مدخلي سؤالًا إلى وزير المالية، محمد الجدعان، قال فيه: “سُحبت مني العلاوة السنوية، وزاد عليّ سعر البنزين والكهرباء والماء وغيرها، وحتى حساب المواطن لا يغطي هذا.. ماذا تقول للمواطن في هذا الشأن؟”.

وأجاب الجدعان خلال، حواره على القناة الأولى، موجهًا قوله إلى المواطنين: “الإصلاحات الاقتصادية ضرورة لمصلحة أبنائنا وبناتنا، ومن حقهم علينا أن نتعاون لتطبيق الإصلاح، وثانيًا إصلاحات أسعار الطاقة لا تمس المواطن الذي يحتاج الدعم، وما تم هو إعادة توزيع الدعم ليذهب لمن يستحقه، وبالتالي الموظف لن يتأثر من رفع سعر البنزين أو الكهرباء أو القيمة المضافة، أما الشرائح الأعلى فيقل الدعم لهم”.

خالد مدخلي يسأل الوزير بلسان المواطن: "سحبت مني العلاوة السنوية، وزودت علي سعر البنزين والكهرباء والماء وغيرها، وحتى حساب المواطن لا يغطي.." ماذا تقول للمواطن في هذا الشأن؟#اسأل_وزير_المالية pic.twitter.com/95idwmtgjL — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) January 3, 2018







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