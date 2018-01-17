شاهد.. سعد سهيل يصل الرياض ويوجه رسالة لجماهير النصر

المواطن – مروة نبيل

وصل، منذ قليل، العماني الدولي سعد سهيل المنضم حديثًا لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، إلى العاصمة الرياض، من أجل الانضمام إلى العالمي وبدء الاستعداد للمباريات المقبلة.

ونشر حساب نادي النصر الرسمي على “تويتر”، مقطع فيديو قصير للنجم العماني سعد سهيل فور وصوله، وتمنى أن يكون عند حسن ظن مجلس إدارة العالمي الذي تعاقد معه، والجماهير وتقديم مستويات طيبة.

وبعد استقبال جماهير نادي النصر المميز له في مطار الملك خالد بالرياض، قام سعد سهيل بتصوير مقطع فيديو جديد، لتوجيه الشكر إلى مُحبي وعُشاق العالمي على الاستقبال الرائع، وتمنى إسعادهم في جميع المباريات، كما أكد لهم أنهم رقم واحد بالنسبة للنادي.

وكان نادي النصر، قد أعلن، مساء أمس الثلاثاء، عن حسم صفقة سعد سهيل رسميًّا، لمدة موسم ونصف، وأكد عبر حسابه الرسمي أنه أحد أبرز نجوم بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 23″، والتي توج منتخب بلاده بلقبها.

ويُعتبر سعد سهيل ثاني صفقات نادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حيث سبق ونجح مجلس إدارة العالمي في التعاقد مع الظهير الأيسر عبدالرحمن العبيد، لاعب فريق القادسية.







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