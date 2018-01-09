شاهد .. شجاعة مصريين في التصدي لعملية سطو مسلح بالخبر

المواطن ـ عبدالرحمن المحمادي

وثقت كاميرا مراقبة مثبتة بأحد محلات “السوبر ماركت”، في مدينة الخبر، عملية سطو مسلح لشابين حاولا الاستيلاء على أموال من خزينة المحل، إلا أن عاملين مصريين وقفا لهما بالمرصاد.

وأظهر المقطع المصور، شابين ملثمين ومسلحين، أحدهما بسلاح ناري والآخر بسلاح أبيض “سكين”، وقد اقتحما محل السوبر الماركت، وقاما بتهديد عاملَين مصريين للاستيلاء على الأموال الموجودة.

وأبان الفيديو المتداول، حصول أحد السارقين على جميع الأموال والخروج من السوبر ماركت، ليبقى الشاب الآخر حاملًا سلاحًا ناريًّا؛ ما دفع العامل المصري للانقضاض عليه، وتجريده من السلاح، ومن ثم تركه لزميله، وانطلق ليلحق بالسارق الثاني وقام بضربه والسيطرة عليه، وإبلاغ السلطات الأمنية وتسليمهما.







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