شاهد.. صور الأمير منصور بن مقرن تحلق في سماء بارق

المواطن - أحمد الشهري - بارق

دشن محافظ بارق، مفرح بن زايد البناوي، رئيس لجنة التنمية السياحية الفرعية، أمس، مهرجان الوفاء للأمير منصور بن مقرن- رحمه الله- وذلك ضمن فعاليات مهرجان بارق الشتوي الثاني الذي تنظمه لجنة التنمية السياحية الفرعية بالمحافظة.

وتجول المحافظ في خيمة التسوق والترفيه اطلع خلالها على أقسام وأركان خيمة التسوق، وعيادة الأسنان وعيادة مكافحة التدخين والتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية في المعرض الصحي المصاحب للمهرجان والركن الخاص بالأسر المنتجة، بعد ذلك بدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم. ثم ألقى المحافظ كلمة عبر من خلالها عن سعادته بذكرى البيعة الثالثة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله).

وأوضح أن الذكرى الثالثة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم تأتي حاملة معها خطوات جبارة ومتسارعة في جوانب الإصلاحات الاقتصادية والتنموية، برزت منها رؤية المملكة 2030، التي تعد منهجًا وخريطة طريق للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة، وخطوة مهمة في الانتقال بالمملكة إلى آفاق أوسع وأشمل من خلال تعزيز موقع المملكة في الاقتصاد العالمي، ورفع وتيرة التنسيق والتكامل بين الأجهزة الحكومية، وتعزيز الشفافية والنزاهة، وكذلك البرامج التنفيذية لرؤية 2030، ومنها برنامج التحول الوطني 2020 الهادف إلى رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحقيق التوازن المالي، وتقليص الاعتماد على النفط.

وأكد أن ذكرى البيعة حملت في طياتها كل معاني العزة والمكانة الرفيعة لبلد دستوره القرآن والسنة حتى غدا منارة من منارات الهدى والحق والعدل المبين وقنديل يضيء ويملأ أصقاع الدنيا بهجة وضاءة، وأصبح الوطن مصباح حضارة ودولة عصرية هي اليوم مضرب المثل في العالم كله، وأصبح الجميع يفخر بهذا التاريخ المجيد ويجدد الذكرى بفيض المشاعر الصادقة، ثم ألقيت عدد من القصائد النبطية للشاعرين حمد البارقي وأحمد صالح الشهري.

عقب ذلك تسلم المحافظ من المدير التنفيذي لجمعية البر الخيرية بالمحافظة درعين تحت مسمى “دروع الخير” لأمير المنطقة وآخر للأمير منصور بن مقرن- يرحمه الله- عبارة عن أسهم ووقف خيري والتي كانت عبارة عن خمسمائة سهم لكل منها بوقف الوالدين الخيري، ثم قدم أوبريت بعنوان “أوبريت الوفاء”، وفي نهاية الحفل كرم المحافظ عددًا من المشاركين والإعلاميين وفرقة بارق الشعبية بدروع تذكارية، ثم قدمت الفرقة العديد من الألوان الفلكلورية الشعبية.

يذكر أن المهرجان استهل أولى فعالياته مساء أمس بسباق مارثون لكبار السن وآخر للصغار، وحاز على الجوائز عشرة متسابقين من كل فئة، فيما صاحب ذلك عروض للدراجات النارية والطيران الشراعي الذي حمل صورة الأمير منصور بن مقرن في سماء محافظة بارق.







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