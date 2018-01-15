شاهد.. كيف احتفل لاعبو الاتحاد بتجديد عقد فيلانويفا؟

المواطن – مروة نبيل

قام لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بالاحتفال بتجديد عقد النجم التشيلي كارلوس فيلانويفا، مع العميد حتى عام 2020 بطريقتهم الخاصة.

ونشر حساب نادي الاتحاد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو قصير للاعبي العميد وهم يحملون كارلوس فيلانويفا على الأعناق ويرفعوه لأعلى، تعبيرًا عن سعادتهم ببقاء اللاعب التشيلي مع النمور حتى عام 2020.

وكانت إدارة نادي الاتحاد، برئاسة حمد الصنيع، قد نجحت في تجديد عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم بالعميد، كارلوس فيلانويفا، لمدة موسمين، وذلك بدعم من رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ.

وأعرب كارلوس فيلانويفا عن سعادته بتجديد تعاقده مع نادي الاتحاد، مؤكدًا اعتزازه بجماهير العميد التي دائمًا ما تُعبر عن حبها الشديد له بأي مكان يتواجد فيه، وتعهد ببذل قصارى جهده خلال الموسمين المقبلين، والعمل على التتويج بالبطولات.







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