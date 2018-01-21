شاهد.. كيف رحب نادي ليفانتي بالنجم فهد المولد؟

المواطن – مروة نبيل

قام حساب نادي ليفانتي الإسباني على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بالترحيب بنجم نادي الاتحاد والمنتخب السعودي، فهد المولد، بطريقته الخاصة.

نشر نادي ليفانتي على “تويتر”، أكثر من تغريدة باللغة الإسبانية للترحيب بانضمام فهد المولد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الرياضي الجاري، ثم نشر صورًا أثناء توقيع التعاقد مع نجم المنتخب السعودي.

ورحب ليفانتي بعد ذلك بنجم نادي الاتحاد باللغة العربية، وقال: “نرحب بلاعبنا الجديد فهد المولد، وبكل المتابعين في المملكة العربية السعودية الذين سيتابعون نادينا ليفانتي في لا ليغا”.

وداعب حساب نادي ليفانتي الجماهير السعودية والعربية، حيث نشر مقطع فيديو قصير لهدف أحرزه فهد المولد وعلق عليه قائلًا: “هل تتذكر هذا الهدف؟”، وعلى الفور تفاعلت الجماهير مع التغريدة، خاصة أن هذا الهدف قاد الأخضر إلى كأس العالم.







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